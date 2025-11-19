İl Emniyet Müdürlüğü, 27 Mayıs 2007 tarihinde Yahyakaptan Mahallesi’nde bir bebeğin göbek bağıyla öldürülmesi ve çöp konteynerine atılması olayının faili hakkında önemli bir açıklama yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, uzun süren titiz çalışmalar sonucu olayın zanlısının E.N.Ö. olduğunu belirledi. Zanlı, 18 Kasım 2025 tarihinde Sakarya’nın Sapanca ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olayla ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan DNA testleri, şüphelinin doğrudan cinayetle bağlantısını ortaya koydu. Zanlı, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Faili meçhul cinayetlerin çözülmesinde DNA teknolojisinin ve polis ekiplerinin titiz çalışmasının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bu gelişme, yıllardır çözülemeyen ve kamuoyunu uzun süre meşgul eden bir cinayeti aydınlattı.