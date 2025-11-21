TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sağlık Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Bakan Memişoğlu, 2026 yılı sonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen yerli ve milli Gökbey helikopter ambulansların hizmete başlayacağını belirterek, "2026 yıl sonu itibarıyla, yerli ve milli Gökbey helikopter ambulanslarımız da görev başında olacak. Bu hava ambulanslarımız; Türkiye’nin kendi mühendisliğiyle, kendi gücüyle ürettiği, hayat taşıyan birer gurur kaynağıdır." dedi.

Türkiye’nin yerli üretim helikopteri Gökbey, sağlık hizmetlerinde de aktif olarak kullanılacak. Gökbey helikopterlerinin tıbbi ekipleri, Sağlık Bakanlığı personelinden oluşturulacak. Bu kapsamda Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, sağlık personeline yönelik özel eğitim modülleri hazırladı ve eğitim planlamalarının kısa süre içinde başlayacağı duyuruldu.

Eğitimlerde, hava ambulanslarıyla bugüne kadar edinilen tecrübeler aktarılacak; yetişkin, yenidoğan ve pediatrik hastaların taşınması, sevk süreçleri ve tıbbi müdahalelere ilişkin uygulamalı bilgiler verilecek.