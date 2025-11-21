EPDK’nın 31 Ekim’de aldığı kararla, meskenlerde yıllık elektrik tüketim limiti 2026 itibarıyla 4 bin kWh olarak belirlendi. Bu değişiklikle birlikte, gelecek yıl yaklaşık 2,5 milyon abonenin SKTT kapsamına girmesi ve bu rakamın Türkiye’deki 43 milyon mesken abonesinin yüzde 6’sına denk gelmesi öngörülüyor.

SKTT Nedir? Kimleri Kapsıyor?

Serbest tüketici statüsü, abonelere elektrik tedarikçisini seçme hakkı tanıyor. Bu hakka sahip olmasına rağmen ikili anlaşma yapmayan abonelerin elektriği ise bulundukları bölgedeki görevli tedarik şirketi tarafından SKTT kapsamında sağlanıyor.

SKTT iki yapıda uygulanıyor:

Limit altındaki aboneler ulusal tarifeyi kullanmaya devam ediyor.

Limit üstündeki aboneler, maliyet odaklı dinamik bir tarife yapısına tabi oluyor.

Bu nedenle özellikle yüksek tüketimli abonelerin alternatif tedarikçilerle ikili anlaşma yaparak ciddi maliyet avantajı elde edebileceği değerlendiriliyor.

Serbest Tüketici Mekanizması Güçleniyor

Elektrik tedarikçileri, anlaşma yapan serbest tüketicilere farklı fiyat ve koşullar sunuyor.

EPDK tarafından hazırlanan fiyat karşılaştırma tabloları SKTT birim bedelleri ile tedarikçilerin tekliflerini karşılaştırma imkânı sağlıyor.

Bu kapsamda SKTT’ye dahil olan abonelerin, EPDK’nin yayımladığı tedarikçi listesindeki şirketlerle anlaşarak daha düşük fiyatlardan yararlanabileceği belirtiliyor.

Yeni SKTT modeli 1 Ocak 2026’da yürürlüğe giriyor

Son kaynak limitleri 2018’den bu yana yıldan yıla değişerek uygulanıyor.

2025 için meskenlerde 5 bin kWh olan limit, 2026 yılı itibarıyla 4 bin kWh’ye düşürülecek.

Yeni tarife modeli 1 Ocak 2026 itibarıyla resmen devreye alınacak.