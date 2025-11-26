Türkiye, SMA (Spinal Müsküler Atrofi) tedavisinde kritik bir eşiği geçti. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) öncülüğünde imzalanan yeni iş birliği protokolüyle, SMA tedavisinde kullanılan Nusinersen etken maddesinin sentezi ve ilacın üretimi artık tamamen Türkiye’de yapılacak.

Ankara’da Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı kapsamında atılan imza, hem maliyetleri düşürecek hem de hastaların ilaca erişimini hızlandıracak.

Nadir Hastalıklar İçin Yerli Üretim Dönemi Başlıyor

TÜSEB ile Polifarma arasında yapılan anlaşma kapsamında:

Nusinersen etken maddesi yerli olarak sentezlenecek,

SMA ilacı Türkiye’de üretilecek,

Diğer genetik ve nadir hastalıkların tedavisine yönelik etken maddeler için de Ar-Ge faaliyetleri yürütülecek.

TÜSEB Başkanı Ümit Kervan, yerli üretimle ilgili klinik çalışmaların başladığını vurgulayarak şunları söyledi: