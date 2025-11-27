Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre, Türkiye bu hafta sonundan itibaren yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. 1 Aralık Pazartesi günü doğuda 13 ilde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.
Hafta Sonu: Yağışlı Sistem Yurdu Saracak
Hafta içinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, cumartesi gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak düşmeye başlayacak.
Meteoroloji’nin verilerine göre:
-
Marmara ve Ege: Güneyli rüzgar kuvvetlenecek, sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış bekleniyor.
-
İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz: Hafta sonu yağışlı havanın etkisine giriyor.
-
Pazar günü: Yağışlı sistem yurt geneline yayılıyor.
Pazartesi Günü Kar Geliyor: 13 İl İçin Uyarı
1 Aralık Pazartesi günü soğuk hava dalgası özellikle Doğu Anadolu Bölgesinde etkisini artıracak. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte 13 ilde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Kar beklenen iller:
Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Kars, Ardahan, Bayburt
Hafta Ortasında Sıcaklıklar Normal Seviyeye Dönüyor
Yağışlı sistemin 2 Aralık Salı gününden itibaren yurdu terk etmesi, ancak soğuk havanın etkisini sürdürerek sıcaklıkların Çarşamba günü mevsim normalleri civarına gerilemesi bekleniyor.