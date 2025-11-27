Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre, Türkiye bu hafta sonundan itibaren yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. 1 Aralık Pazartesi günü doğuda 13 ilde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Hafta Sonu: Yağışlı Sistem Yurdu Saracak

Hafta içinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, cumartesi gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak düşmeye başlayacak.

Meteoroloji’nin verilerine göre:

Marmara ve Ege : Güneyli rüzgar kuvvetlenecek, sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış bekleniyor.

İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz : Hafta sonu yağışlı havanın etkisine giriyor.

Pazar günü: Yağışlı sistem yurt geneline yayılıyor.

Pazartesi Günü Kar Geliyor: 13 İl İçin Uyarı

1 Aralık Pazartesi günü soğuk hava dalgası özellikle Doğu Anadolu Bölgesinde etkisini artıracak. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte 13 ilde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Kar beklenen iller:

Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Kars, Ardahan, Bayburt

Hafta Ortasında Sıcaklıklar Normal Seviyeye Dönüyor

Yağışlı sistemin 2 Aralık Salı gününden itibaren yurdu terk etmesi, ancak soğuk havanın etkisini sürdürerek sıcaklıkların Çarşamba günü mevsim normalleri civarına gerilemesi bekleniyor.