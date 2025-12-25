Genel Sağlık Sigortası (GSS) Nedir?

Genel Sağlık Sigortası (GSS), Türkiye’de ikamet eden ve herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan bir sistemdir.

GSS kapsamına giren gruplar arasında:

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar

Öğrenciler

İşsizlik ödeneği alanlar

Gelir testi sonucuna göre prim ödemesi gereken kişiler yer alıyor.

GSS Prim Tutarları Artmıştı

Öte yandan, 21 Kasım’da yapılan ayrı bir düzenleme ile GSS primlerinde artışa gidilmişti. Brüt asgari ücret esas alınarak hesaplanan prim oranı yüzde 3’ten yüzde 6’ya çıkarıldı.

Bu değişiklikle birlikte:

Aylık GSS primi: 780 TL → 1.560 TL

Asgari ücret artışı sonrası (1 Ocak itibarıyla): 1.981 TL REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN? REGAİP KANDİLİ DUALARI VE MESAJLARI İçeriği Görüntüle

olarak uygulanmaya başlanacak.

Eski GSS Borçları İçin Tahsilattan Vazgeçildi

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen düzenleme kapsamında, 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait ve bugüne kadar ödenmemiş;

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri

Gecikme cezası

Gecikme zammı

gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçildi.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar bu dönemlere ilişkin ödenmiş primler ise iade edilmeyecek ve herhangi bir borca mahsup edilmeyecek.

Yaklaşık 1,5 Milyon Kişinin Borcu Siliniyor

Yapılan düzenleme ile;

1 milyon 477 bin kişinin

Toplam 3,2 milyar liralık

GSS prim borcu silinmiş oldu. Böylece uzun süredir borç yükü nedeniyle sağlık hizmetlerine erişimde sorun yaşayan vatandaşlar için önemli bir rahatlama sağlandı.