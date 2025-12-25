Genel Sağlık Sigortası (GSS) Nedir?

Genel Sağlık Sigortası (GSS), Türkiye’de ikamet eden ve herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan bir sistemdir.

GSS kapsamına giren gruplar arasında:

  • Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar

  • Öğrenciler

  • İşsizlik ödeneği alanlar

  • Gelir testi sonucuna göre prim ödemesi gereken kişiler yer alıyor.

Hastaneacil 730378

GSS Prim Tutarları Artmıştı

Öte yandan, 21 Kasım’da yapılan ayrı bir düzenleme ile GSS primlerinde artışa gidilmişti. Brüt asgari ücret esas alınarak hesaplanan prim oranı yüzde 3’ten yüzde 6’ya çıkarıldı.

Bu değişiklikle birlikte:

olarak uygulanmaya başlanacak.

Istockphoto 2191182540 612X612

Eski GSS Borçları İçin Tahsilattan Vazgeçildi

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen düzenleme kapsamında, 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait ve bugüne kadar ödenmemiş;

  • Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri

  • Gecikme cezası

  • Gecikme zammı

gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçildi.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar bu dönemlere ilişkin ödenmiş primler ise iade edilmeyecek ve herhangi bir borca mahsup edilmeyecek.

Genel Saglik Sigortasi Nedir Gss Kimleri Kapsar Gss 2024 Primi Ne Kadar 1024X684

Yaklaşık 1,5 Milyon Kişinin Borcu Siliniyor

Yapılan düzenleme ile;

  • 1 milyon 477 bin kişinin

  • Toplam 3,2 milyar liralık

GSS prim borcu silinmiş oldu. Böylece uzun süredir borç yükü nedeniyle sağlık hizmetlerine erişimde sorun yaşayan vatandaşlar için önemli bir rahatlama sağlandı.