Romanya’nın Cluj-Napoca kentinde düzenlenen uluslararası organizasyonda serbest stil 45 kiloda altın madalya kazanan genç güreşçi İbrahim Bera Kıvrak, büyük bir gururla memleketi Kahramanmaraş’a döndü.

Kahramanmaraş Havalimanı’nda ailesi, yakınları ve vatandaşlar tarafından coşkulu bir şekilde karşılanan milli sporcu, çiçeklerle karşılandı, davul-zurna eşliğinde kutlamalar yapıldı. Havalimanı çıkışında araç konvoyu oluşturularak kentte tur atıldı.

Altın madalyayla şehre dönen İbrahim Bera, daha sonra Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’ne geçti. Burada Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, şube müdürleri ve antrenörler tarafından karşılandı.

Genç sporcuya tebriklerini ileten Yasin Özdemir, Kahramanmaraş’ın sportif başarılarla adından söz ettirmeye devam ettiğini belirterek, “İnşallah bu başarıların sonu olimpiyat olur. Güreşçimiz, İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarına karşı da en güzel cevabı İsrailli rakibini yenerek verdi.” ifadelerini kullandı.

Milli güreşçi İbrahim Bera Kıvrak da gururlu olduğunu aktararak, "Şampiyonluğumu depremde hayatını kaybedenlere ve Gazze'deki şehitlere armağan etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

İbrahim Bera’nın başarısı, hem ailesini hem de Kahramanmaraşlıları gururlandırdı. Genç sporcu, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirterek çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini söyledi.