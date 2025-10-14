Depremin hemen ardından insan hayatına dokunmak ve afet bilincini yaşatmak amacıyla kurulan 6 Şubat Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneği, AFAD tarafından akredite edilerek resmî arama kurtarma ekibi unvanını aldı.

Kuruluşundan bu yana hem gönüllülük hem de profesyonellik anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren dernek üyeleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün koordinasyonunda zorlu bir eğitim sürecinden geçti.

Dağ, enkaz ve kentsel arama kurtarma tatbikatlarının yanı sıra teorik eğitimlere de katılan gönüllüler, yoğun emek verdikleri sınav sürecini başarıyla tamamladı. Bu sayede ekip, afet anlarında resmî olarak görevlendirilebilecek, donanımlı ve müdahale yetkisine sahip profesyonel bir arama kurtarma timi haline geldi.

6 Şubat Arama Kurtarma Derneği, elde ettiği bu unvanla yalnızca Kahramanmaraş’ta değil, Türkiye genelinde yaşanabilecek olası afetlerde de resmî olarak görevlendirilebilecek, profesyonel düzeyde müdahale yetkisine sahip bir ekip haline geldi.

6 Şubat Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneği Başkanı Yusuf Nacar, toplumda gönüllülük ve afet bilinci oluşturma çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini belirterek şu sözleri paylaştı:

“Derneğimizin temellerini 26 Nisan 2023’te attık. O günden bugüne kadar tek amacımız, Kahramanmaraş’ta yaşadığımız acıların bir daha yaşanmaması için hazırlıklı olmaktı. Şartlarımızı tamamladıktan sonra AFAD’a müracaatımızı yaptık ve çok şükür bugün akredite olduk. Kahramanmaraş’ın ilk yerel ve akredite ‘Kentsel Arama Kurtarma Ekibi’ unvanını kazandık. Bu başarı, tüm ekibimizin inancı ve gayretinin bir sonucudur.”

Kahramanmaraş’ta doğan bu iyilik hareketi, artık resmî bir kurtarma gücü olarak sadece şehirde değil, Türkiye’nin dört bir yanında da hayat kurtarmaya hazır.