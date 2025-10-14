Kahramanmaraş, 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa sürecinde önemli bir ilerleme kaydetti. 2025 yılının ilk yarısında, kentte tam 24 bin 489 daire için ikamet amaçlı yapı ruhsatı alındı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, bu sayının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 174 oranında artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu yükselişte, deprem sonrası başlatılan yerinde dönüşüm projeleri, TOKİ tarafından inşa edilen konutlar ve özel sektör yatırımları büyük rol oynadı.

Kahramanmaraş’taki bu olumlu gelişmeler, Türkiye genelinde de kendini hissettiriyor. Ülke genelinde 2025’in ilk yarısında toplam 460 bin 994 daireye yapı ruhsatı verilmesi, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28’lik bir artışı işaret ediyor.

Uzmanlar, özellikle yerinde dönüşüm projelerinin ve deprem konutlarının hızla tamamlanmasının, yılın ikinci yarısında da yapı ruhsatlarındaki artışın devam edeceğini öngörüyor.

Bu rakamlar, Kahramanmaraş’ın yeniden inşa sürecinin hız kazandığını ve şehrin deprem sonrası toparlanma yolunda somut adımlar attığını gösteriyor. Depremin yıkıcı etkilerinin ardından şehirde sürdürülen konut projeleri, hem güvenli yaşam alanları yaratmayı hem de bölge halkının yeniden huzura kavuşmasını hedefliyor. Böylece Kahramanmaraş, yeniden ayağa kalkma yolunda güçlü bir ivme yakalıyor.