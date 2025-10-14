ÖSYM, 29 Eylül – 6 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/5 kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yapılan yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin resmi internet adresi sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, atandıkları kurumları ve pozisyonları öğrenebilecek. Sağlık alanında çeşitli branşlarda binlerce sözleşmeli personel alımı yapılırken, adaylar için süreç artık göreve başlama hazırlıklarıyla devam edecek.

ÖSYM’den yapılan açıklamada ayrıca, sonuçların yalnızca internet üzerinden öğrenilebileceği ve posta yoluyla bildirim yapılmayacağı hatırlatıldı. Yerleşen adaylar için Sağlık Bakanlığı tarafından ilerleyen günlerde atama takvimi paylaşılacak.