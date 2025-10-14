Kahramanmaraş’ta altın piyasası son günlerde yeniden hareketlenmeye başladı. Kuyumcu vitrinleri, adeta altın sarısıyla ışıldarken, hem yatırımcıların hem de esnafın yüzü gülüyor. Güvenli liman olarak görülen altın, yükselen değeriyle kent ekonomisine yeniden canlılık kazandırdı.

Özellikle düğün sezonunun da etkisiyle şehir merkezindeki kuyumcular yoğun mesai yapıyor. Vatandaşlar, artan fiyatlara rağmen altına olan ilgilerini sürdürürken, geleneksel yatırım alışkanlıklarını korumakta kararlı.

Kuyumcu esnafı ise son haftalarda yaşanan bu hareketliliğin yalnızca mevsimsel değil, ekonomik nedenlerle de bağlantılı olduğunu belirtiyor. Altının gram fiyatındaki artış hem alım hem de satışlarda hareketliliğe neden oldu. Esnaflar, "Özellikle küçük yatırımcı altını halen en risksiz yatırım aracı olarak görüyor," diyor.

Ekonomistler, Kahramanmaraş’ta yaşanan bu yükselişin yerel faktörlerden çok küresel gelişmelere dayandığını vurguluyor. Dolar kurundaki dalgalanmalar, jeopolitik gerginlikler ve küresel enflasyon beklentileri, altının ons fiyatını yukarı çekerek yurt içi fiyatları da etkiliyor.

Uzmanlar ise uyarıyor: “Kısa vadeli düşüşlere odaklanmayın, altın uzun vadede kazandırmaya devam ediyor.”

Kahramanmaraş’ta altın piyasası, sadece ekonomik bir hareketlilik değil, aynı zamanda umut ışığı olarak parlamaya devam ediyor.