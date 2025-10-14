2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı tüm hızıyla sürerken, Türkiye A Milli Futbol Takımı sahaya kritik bir mücadele için çıkıyor. E Grubu’ndaki dördüncü sınavında Gürcistan’ı Kocaeli’de ağırlayacak olan Ay-Yıldızlılar, gruptaki iddiasını güçlendirmek ve play-off yolunda avantaj yakalamak istiyor. Teknik direktör ve kadro tercihlerinin merakla beklendiği maç öncesinde taraftarlar da stadyumu doldurmaya hazırlanıyor. Peki, Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında 14 Ekim 2025 Salı akşamı (Bugün) Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak ve TV8 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Barış Alper Yılmaz Geri Dönüyor

Ay-yıldızlı ekipte, iki maçlık cezası sona eren Barış Alper Yılmaz bu mücadelede forma giyebilecek. Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper, İspanya ve Bulgaristan maçlarında takımdaki yerini alamamıştı. Milli takımda, İrfan Can Kahveci ise sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye A Milli Takımı Muhtemel 11’i:

Uğurcan Çakır Zeki Çelik Merih Demiral Abdülkerim Bardakcı Ferdi Kadıoğlu Orkun Kökçü Hakan Çalhanoğlu Yunus Akgün Arda Güler Kenan Yıldız Barış Alper Yılmaz

Gürcistan Milli Takımı Muhtemel 11’i:

Giorgi Mamardashvili Otar Kakabadze Levan Goglichidze Guram Kashia Lasha Dvali Giorgi Azarovi Giorgi Kiteishvili Nika Kochorashvili Luka Mekvabishvili Khvicha Kvaratskhelia Georges Mikautadze

Tribün Geliri Gazze'ye Bağışlanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde karşılaşacağı Gürcistan maçının tribün gelirlerinin Gazze'ye bağışlanacağını açıkladı.