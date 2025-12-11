Vodafone Sultanlar Ligi’nde haftanın en kritik karşılaşması bu akşam oynanıyor. Namağlup ilerleyen iki dev ekip, Fenerbahçe Medicana ve VakıfBank, 10. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertli ekip averajla ikinci sıradayken, VakıfBank 9’da 9 yaparak zirvede yer alıyor.

Fenerbahçe Medicana – VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

11 Aralık Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

Geride kalan 9 haftada aldığı 9 galibiyetin 5’ini 3-0, 3’ünü 3-1, birini 3-2'lik skorla elde eden Fenerbahçe Medicana, averajla ikinci sırada yer alıyor.

VakıfBank ise 9 maçta aldığı 9 galibiyetle ligin ilk sırasında bulunuyor. Son olarak AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya geldikleri maçta sarı-lacivertliler, VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.