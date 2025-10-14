Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinin ardından ertelenen düğün ve kına organizasyonları, 2025 yaz sezonuyla birlikte yeniden canlanmaya başladı. Uzun süredir sessizliğe bürünen kına sektörü, bu yıl adeta yeniden doğdu. Kına organizasyonlarına yönelik ürün ve hizmet sunan esnaflar, sezonun oldukça yoğun geçtiğini ve taleplerin beklenenden fazla olduğunu belirtiyor.

Kentte faaliyet gösteren kına malzemesi satıcıları, genç kızların bu yıl kına hazırlıklarını eksiksiz yapabildiğini, geçmiş yıllarda yaşanan zorlukların ardından kına gecelerinin yeniden neşe ve coşkuyla kutlandığını ifade etti. İşletme sahipleri, her bütçeye hitap eden ürün gruplarıyla geniş bir müşteri kitlesine hizmet verdiklerini vurguladı.

“Alt, orta ve lüks tabakaya hitap eden ürünlerimiz mevcut. Kişiye özel tasarımlar da hazırlıyoruz,” diyen esnaflar; kına tepsisinden nedime tacına, takı kurdelesinden duvağa kadar yaklaşık 50 farklı ürün çeşidi sunduklarını aktardı.

Yeni sezondan oldukça memnun olduklarını dile getiren işletmeciler, hem yerel müşterilere hem de çevre illerden gelen siparişlere yetişmeye çalıştıklarını söyledi. Özellikle sosyal medya üzerinden alınan özel tasarım talepleri ve konsept organizasyonlara olan ilginin arttığı da dikkat çekiyor.

Esnaflar, tüm genç kızların hayal ettikleri unutulmaz bir kına gecesi yaşayabilmesi için titizlikle çalıştıklarını belirterek, sektördeki bu hareketliliğin umut verici olduğunu kaydetti.