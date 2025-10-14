Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, kent genelinde silah ticaretine dair gelen ihbarlar üzerine başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, elde edilen deliller doğrultusunda eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız av tüfeği, tabanca, fişek ve çeşitli mühimmat ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve olayla bağlantılı başka kişilerin de tespit edilmesi halinde yeni gözaltıların olabileceğini bildirdi.

Kentte huzur ve güvenliği tehdit eden yasa dışı silah faaliyetlerine karşı yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.