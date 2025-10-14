Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Karacaoğlan Mahallesi’nde bir evde, kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangında can kaybı yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Maddi durumu iyi olmayan ev sahipleri, yangının ardından zor günler geçiriyor.

Evlerinin yeniden yaşanabilir hale gelmesi için hayırsever vatandaşlardan destek bekleyen aile, yardımseverlere çağrıda bulundu.

Aile, evlerinin yeniden yaşanabilir hale gelmesi için hayırsever vatandaşlardan yardım talebinde bulundu. Mahalle sakinleri de mağdur olan aileye destek olmak amacıyla dayanışma çağrısı yaptı.

Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için vatandaşlara elektrik tesisatları ve ısıtıcı kullanımı konusunda dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.