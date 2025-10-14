Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Yeni Sanayi Sitesi'nde çıkan iş yeri yangını, bölge sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Sitesi içerisinde yer alan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı ve zamanında müdahalesi sayesinde yangın, diğer iş yerlerine sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni, itfaiye ve emniyet ekiplerinin olay yerinde yapacağı detaylı incelemenin ardından netlik kazanacak.