UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN KONUSU:

Alya Albora (Sinem Ünsal), vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada’dan Mardin’deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora’dan çıkışı yoktur. Albora aşiretinin başı Cihan Albora (Ozan Akbaba), Alya’nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur.

UZAK ŞEHİR 33. BÖLÜM ÖZETİ:

Kanal D ekranlarında izleyiciyi ekrana kilitleyen Uzak Şehir, 34. bölümüyle heyecanı doruğa taşıyor. Alya ve Cihan’ın boşanma kararı almalarına rağmen birbirlerinden vazgeçememesi, Sadakat’in sabrını taşırıyor. Alya’yı oğlundan ve konağın hayatından tamamen uzaklaştırmaya kararlı olan Sadakat, bu kez acımasız bir planla harekete geçiyor.

Sadakat, Alya’nın en hassas noktasını hedef alarak hastalarından birini kullanıyor ve Alya’yı suçlu gösterecek bir kumpası devreye sokuyor. Her şey sessizce ilerlerken, konağın dengesi alt üst oluyor.

Öte yandan Ecmel, Cihan’ın Albora topraklarında koyduğu kuralları yok sayarak yasa dışı işlerine devam ediyor. Babasının karanlık işlerinden habersiz olan Şahin ise bir anda kendini bu tehlikeli ağın içinde buluyor. Cihan durumu fark ettiğinde geri adım atmıyor ve Şahin’e resti çekiyor:

“Ya Albora’sın, ya karanlık tarafın adamı.”

Aynı anda, Zerrin ile Kaya'nın hastanede karşılaşması büyük bir sırrın kapısını aralıyor. Kaya’nın bebekten haberdar olabileceği ihtimali, Demir’i çılgına çeviriyor. Ancak Zerrin’in ortadan kaybolmasıyla birlikte tüm gözler Kaya’ya çevriliyor. Zerrin’i bulmak için Ecmel ve Demir, Albora Konağı’nın kapısını çalıyor. Öğrendikleri gerçek ise onları şoke ediyor.

Tüm bu karmaşanın ortasında Sadakat’in kurduğu tuzak elinde patlıyor. Polisin konağa gelmesiyle Alya'nın üzerine atılması planlanan suçu Sadakat'in planladığı ortaya çıkıyor.

34. BÖLÜM FRAGMANI:

Uzak Şehir dizisinin 34. bölüm fragmanı yayımlandı.

