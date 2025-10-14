Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, yargı hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla insan kaynağının güçlendirilmeye devam edildiğini duyurdu. Tunç, bağımsız ve tarafsız yargının temel taşı olan personel yapısının geliştirilmesinin, adaletin kalitesini artırmada önemli bir rol oynadığını belirtti.

Hayata geçirilen yeni sistemle birlikte, hakim ve savcı yardımcılığı uygulamasının yargıya nitelik ve nicelik kazandırdığını vurgulayan Bakan Tunç, sürece ilişkin şu sözleri paylaştı:

"2023 yılında ilkini, 2024 yılında ise ikincisini gerçekleştirdiğimiz hakim ve savcı yardımcısı alımına bu yıl da devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantımızın ardından müjdesini verdiği 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanını yayımladık. Bu kapsamda 850 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 50 idari yargı hakim yardımcısı alımını gerçekleştireceğiz."

Bakan Tunç, sınavların 20-21 Aralık tarihlerinde ÖSYM tarafından gerçekleştirileceğini duyurarak adaylara başarı dileklerini iletti.

Ayrıca, sınavı kazanarak mülakat aşamasını da geçen adayların, toplamda 36 ay sürecek bir eğitim programına tabi tutulacaklarını belirtti. Bu sürecin bir yılı Türkiye Adalet Akademisinde, kalan iki yılı ise deneyimli hakim ve savcıların yanında uygulamalı olarak geçirilecek.

Tunç açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Kutsal bir mesleği icra edecek olan hakim ve savcı yardımcılarımız böylece kürsüye daha donanımlı ve güçlü bir şekilde çıkacaklar. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edecek, Türkiye Yüzyılı'nı 'adaletin yüzyılı' yapacağız."

Sınav ilanı ve başvuru koşullarıyla ilgili detaylara Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.