TOKİ'den 2024 Haziran ayı sonuna kadar alınmış ev ve iş yerlerine yönelik yüzde 25 indirim kampanyasında sona yaklaşıldı. Kampanyaya başvurmak için yarın son gün. Borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyenler yarın mesai bitimine kadar aracı bankalara başvuru yapabilecek.

Kampanyadan, satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleşen konut ve iş yerleri yararlanabiliyor.

Bu konut ve iş yerlerinin geri ödeme taksitlerinin de en geç 2024 Haziran ayı sonuna kadar başlamış olması gerekiyor. Borç kapatma işlemi yapacak alıcıların, kapatma ayına ait taksit ödemelerini tamamlamış olmaları, geriye dönük taksit veya emlak vergisi borcu bulunmaması şart koşuluyor.

Ancak, taksit sayısı 12 ay veya daha az kalanlar kampanyaya dahil edilemiyor. İndirimden faydalanmak isteyenler, gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalar aracılığıyla konut kredisi kullanabiliyor. Başvurular, yarın mesai saati bitimine kadar ilgili bankalara yapılabilecek. Bu fırsatı kaçırmamak için son gün yarın!