Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sözlü sınavla alınacak sosyal güvenlik denetmen yardımcıları taşra teşkilatı kadrolarında genel idari hizmetler sınıfında istihdam edilecek.

Adaylarda Aranacak Şartlar

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun genel şartlarını taşımak.

  2. Eğitim Şartı:

    • En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının;
      ▫️ ilgili fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak
      ▫️ veya bu bölümlere denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurt içi/yurt dışı kurumlarından mezun olmak

  3. Yaş Şartı:

    • Giriş sınavının yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak

  4. Sağlık Şartı:

    • Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek sağlık sorununun bulunmaması

  5. KPSS Şartı:

    • 2024 veya 2025 KPSS’ye girmiş olmak

    • İlgili puan türünden en az 70 puan almış olmak

Sınav için başvurular 20 Ekim'de başlayacak, 2 Kasım saat 23.59 itibarıyla sona erecek.

Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden, Sosyal Güvenlik Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı adresinden gerçekleştirebilecek.

Sınav, tek aşamalı ve sözlü olarak 8-19 Aralık tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak.