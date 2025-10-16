Yeni Zelanda doğumlu bir kütüphaneci, dünyanın en uzun kişisel ismini yasal olarak alarak Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırdı. 2025 Ekim ayında tescillenen bu sıra dışı isim, tam 2.253 kelimeden oluşuyor ve resmi belgelerde yaklaşık 20 sayfa yer kaplıyor.

Watkins’in bu fikri, çocukluğundan beri tutkuyla bağlı olduğu Guinness Rekorlar Kitabı sayesinde doğdu. Mevcut en uzun ismi inceledikten sonra, rekoru geçebileceğini fark eden Watkins, hayatına anlam katan yazarlar, şehirler, karakterler ve arkadaşlarından ilham alarak tek tek kelimeleri bir araya getirmeye başladı.

Yeni ismiyle önceki rekorun iki katını aşan Watkins’in başvurusu, ilk etapta resmi belgelerdeki karakter sınırlarını aştığı gerekçesiyle reddedildi. Ancak vazgeçmeyen Watkins, konuyu mahkemeye taşıdı. Yüksek Mahkeme, isim uzunluğunu sınırlayan açık bir yasa olmadığını belirterek bu sıra dışı talebi kabul etti.

Bu kararın ardından, Watkins’in yeni ismiyle birlikte pasaportu, kimliği ve doğum belgesi güncellendi. Belgelerin dijital sistemlere uyarlanması için teknik düzenlemeler yapılmak zorunda kaldı.

Guinness yetkilileri ise süreci doğrulayarak, bu ismi 2025’in resmi dünya rekorları listesine ekledi