EPDK'den yapılan yazılı açıklamada, yönetmeliğin kabul edildiği ve Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderildiği belirtildi.

Uygulamaya göre kentsel dağıtım bölgelerinde 10 saati, kent altı dağıtım bölgelerinde 11 saati ve kırsal dağıtım bölgelerinde 12 saati aşan kesintiler uzun süreli kesinti tazminatı hakkı doğuruyor.

Yeni sistem devreye girdiğinde, elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerinin ödemesi gereken toplam 1 milyar 610 milyon liralık tazminat, tüketicilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmadan faturalarına yansıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, kararın tüketicinin korunması ve hizmet kalitesinin artırılması açısından kritik bir adım olduğunu belirterek, "EPDK olarak vatandaşlarımızın haklarının zayi edilmesine izin vermeyiz. Kararımızın ilgili şirketler tarafından nasıl uygulandığını, ödemelerin zamanında ve eksiksiz yapılıp yapılmadığını yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

2025 yılı tazminat rakamları ise şu şekilde:

160 kilovolt amper (kVA) altı mesken aboneleri: 554 lira, 160 kVA altı diğer aboneler: 1107 lira, 160-630 kVA arasındaki kullanıcılar: 3 bin 323 lira, 630 kVA üzerindeki kullanıcılar: 6 bin 647 lira.