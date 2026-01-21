Kaza, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Adakale Mahallesi’nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İsmail Ş. idaresindeki araç, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü İsmail Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan Yusuf Y. yaralandı.

Ağır Yaralı Sürücü Sevk Edilirken Kalbi Durdu

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından yaralılar Ardanuç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Yusuf Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirlenirken, durumu ağır olan İsmail Ş.’nin Artvin Devlet Hastanesi’ne sevk edilmesine karar verildi.

Doktor Sedye Üzerinde Hayata Döndürmeye Çalıştı

Sevk hazırlıkları sırasında sedye ile ambulansa götürülen İsmail Ş.’nin kalbi durdu. Bunun üzerine Ardanuç Devlet Hastanesi’nde görevli doktor, zamanla yarışarak sedye üzerinde kalp masajına başladı. Doktor ambulansa ulaşana kadar müdahaleyi aralıksız sürdürdü.

O Anlarda Hasta Yakınları Gözyaşlarına Boğuldu

Yaşanan kritik anlarda hasta yakınlarının büyük panik yaşadığı, feryatların hastane bahçesinde yankılandığı görüldü. Kalbi yeniden çalıştırılmaya çalışılan İsmail Ş., 112 Acil Sağlık ekipleri eşliğinde Artvin Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Soruşturma Başlatıldı

İsmail Ş.’nin Artvin Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.