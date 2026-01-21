İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilen toplantıda, özellikle zaman kaybına yol açan durumlar ve VAR uygulamalarının kapsamı ele alındı.

Oyuncu Değişikliklerine Süre Sınırı Geliyor

Toplantıda öne çıkan başlıklardan biri oyuncu değişiklikleri oldu. Alınan karara göre, oyundan çıkacak futbolcunun değişiklik anında en fazla 10 saniye içinde saha kenarına ulaşması gerekecek. Bu uygulamayla, özellikle skor avantajı bulunan takımların yaptığı zaman kazanma girişimlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

VAR Yetkileri Genişletilebilir

IFAB toplantısında Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine ilişkin yeni bir öneri de masaya yatırıldı. Buna göre VAR’ın;

Hatalı verilen ikinci sarı karttan doğan kırmızı kartlar,

Sarı veya kırmızı kartın yanlış oyuncuya gösterilmesi,

Yanlış köşe vuruşu kararları

gibi pozisyonlara da müdahale edebilmesi gündemde. Bu düzenlemenin, hakem hatalarının oyunun kaderini etkilemesini azaltması amaçlanıyor.

Ofsayt Denemeleri Sürüyor

Toplantıda ayrıca, hücum oyuncusunun tamamen önde olması esasına dayanan yeni ofsayt yorumuna yönelik deneme uygulamalarının devam etmesi kararlaştırıldı. Bu sistemin, tartışmalı milimetrik ofsayt kararlarını azaltması bekleniyor.

Nihai Karar Şubat Ayında

Londra’daki toplantıda ele alınan tüm bu düzenlemeler, 28 Şubat Cumartesi günü Galler’de yapılacak IFAB Yıllık Genel Kurulu’nda oylanarak nihai şekline kavuşacak. Kabul edilmesi halinde, futbol oyununda yeni bir dönemin kapısı aralanmış olacak.