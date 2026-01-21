Türkiye genelinde etkisini artıran kar yağışı, kış turizminin gözde noktaları olan kayak merkezlerinde de yüzleri güldürdü. Son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi ve aralıklarla devam eden yağışlar sayesinde birçok kayak merkezinde kar kalınlıkları önemli ölçüde arttı.
Özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde bulunan kayak merkezlerinde pistler tamamen beyaz örtüyle kaplanırken, bazı merkezlerde sezonun en yüksek kar kalınlıklarına ulaşıldığı bildirildi.
Uludağ, Palandöken, Erciyes, Kartalkaya, Sarıkamış, Davraz, Yıldız Dağı ve Yedikuyular gibi birçok kayak merkezinde kar kalınlıkları kayak yapmaya elverişli seviyelere çıktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bazı merkezlerde kar kalınlığı 2 metreye yaklaşarak sezonun en verimli dönemlerinden birinin yaşandığını gösteriyor. İşte kayak merkezlerinin kar kalınlık seviyeleri:
📍En yüksek kar kalınlıkları
-
Kartalkaya: 200 cm
-
Palandöken: 228 cm
-
Ergan: 186 cm
-
Sarıkamış: 144 cm
-
Yalnızçam: 102 cm
📍 Doğu ve Güneydoğu’da güçlü kar örtüsü
-
Nemrut: 162 cm
-
Gevaş Abalı (Van): 153 cm
-
Hakkari: 153 cm
-
Konaklı: 127 cm
-
Haserek: 64 cm
📍 İç ve Karadeniz bölgeleri
-
Erciyes: 104 cm
-
Yıldız Dağı: 130 cm
-
Ilgaz: 85 cm
-
Keltepe: 145 cm
📍 Batı ve Güney bölgelerinde daha sınırlı kar
-
Uludağ: 78 cm
-
Murat Dağı: 43 cm
-
Davraz: 27 cm
-
Bozdağ: 14 cm
-
Saklıkent: 6 cm
📍Kahramanmaraş'ta kar kalınlığı
- Yedikuyular (Kahramanmaraş): 69 cm