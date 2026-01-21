Türkiye genelinde etkisini artıran kar yağışı, kış turizminin gözde noktaları olan kayak merkezlerinde de yüzleri güldürdü. Son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi ve aralıklarla devam eden yağışlar sayesinde birçok kayak merkezinde kar kalınlıkları önemli ölçüde arttı.

Özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde bulunan kayak merkezlerinde pistler tamamen beyaz örtüyle kaplanırken, bazı merkezlerde sezonun en yüksek kar kalınlıklarına ulaşıldığı bildirildi.

Uludağ, Palandöken, Erciyes, Kartalkaya, Sarıkamış, Davraz, Yıldız Dağı ve Yedikuyular gibi birçok kayak merkezinde kar kalınlıkları kayak yapmaya elverişli seviyelere çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bazı merkezlerde kar kalınlığı 2 metreye yaklaşarak sezonun en verimli dönemlerinden birinin yaşandığını gösteriyor. İşte kayak merkezlerinin kar kalınlık seviyeleri:

📍En yüksek kar kalınlıkları

Kartalkaya: 200 cm

Palandöken: 228 cm

Ergan: 186 cm

Sarıkamış: 144 cm

Yalnızçam: 102 cm

📍 Doğu ve Güneydoğu’da güçlü kar örtüsü

Nemrut: 162 cm

Gevaş Abalı (Van): 153 cm

Hakkari: 153 cm

Konaklı: 127 cm

Haserek: 64 cm

📍 İç ve Karadeniz bölgeleri

Erciyes: 104 cm

Yıldız Dağı: 130 cm

Ilgaz: 85 cm

Keltepe: 145 cm

📍 Batı ve Güney bölgelerinde daha sınırlı kar

Uludağ: 78 cm

Murat Dağı: 43 cm

Davraz: 27 cm

Bozdağ: 14 cm

Saklıkent: 6 cm

📍Kahramanmaraş'ta kar kalınlığı