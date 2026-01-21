Dün öğle saatlerinde İstanbul Boğazı’nda deniz yüzeyinde hareketsiz halde görülen bir erkek cesedi, ekipleri alarma geçirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Deniz Polisi, cesedi sudan çıkararak kıyıya aldı. Üzerinde mayo bulunması dikkat çeken cansız bedenin kimliği, yapılan incelemelerin ardından netlik kazandı.

Cesedin Kimliği Belirlendi

Yetkililer tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, İstanbul Boğazı’nda bulunan cesedin Nikolai Svechnikov’a ait olduğu tespit edildi. 30 yaşındaki Rus yüzücünün, geçtiğimiz günlerde düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolduğu öğrenildi.

Arama Çalışmaları Günlerdir Sürüyordu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 24 Ağustos Pazar günü organize edilen yarışta, Rus sporcu Nikolai Svechnikov’un parkuru tamamlayarak karaya çıkmadığı fark edilmişti. Bunun üzerine aynı gün İstanbul Boğazı’nda geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve ilgili birimler günler boyunca bölgede arama faaliyetlerini sürdürdü.

Acı Haber Boğaz’dan Geldi

Dün bulunan cansız bedenin kimliğinin kesinleşmesiyle birlikte, kayıp yüzücüden acı haber gelmiş oldu. Olayla ilgili adli sürecin başlatıldığı, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netleşeceği bildirildi.

Yaşanan olay, spor camiasında ve yüzme yarışına katılanlar arasında büyük üzüntüye neden olurken, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tarihinde ender rastlanan acı vakalardan biri olarak kayıtlara geçti.