Motorin fiyatlarına yapılan zam sonrası akaryakıt fiyatları bir kez daha güncellendi. 21 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira artış yansıtıldı. Zam kararıyla birlikte araç sahipleri, “Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

Brent Petrol Fiyatları Etkili Oldu

Akaryakıt fiyatlarındaki değişimde, küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler belirleyici olmaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 63,65 dolar seviyesinde işlem görüyor. Dün 64,51 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 63,50 dolardan kapattı. Bugün ise yüzde 0,2’lik artışla 63,65 dolara çıktı. Aynı saatlerde WTI ham petrolün varil fiyatı 59,69 dolardan alıcı buldu.

Jeopolitik risklerin artması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarına ilişkin sert açıklamaları, petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskıyı sürdürüyor.

Motorin Fiyatlarına Zam Yansıdı

21 Ocak saat 00.00 itibarıyla motorin litre fiyatına 1 TL zam yapıldı. Bu artışla birlikte akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar yeniden değişti. Zam sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerde motorin ve benzin fiyatları yakından takip ediliyor.

Akaryakıt fiyatlarının önümüzdeki günlerde Brent petrol ve döviz kurundaki seyre göre yeniden değişebileceği belirtiliyor. Araç sahiplerinin güncel fiyatları istasyon bazında kontrol etmeleri öneriliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 21 OCAK

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 54.01 TL

Motorin litre fiyatı: 55.87 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 53.83 TL

Motorin litre fiyatı: 55.69 TL

LPG litre fiyatı: 28.69 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.91 TL

Motorin litre fiyatı: 56.95 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.20 TL

Motorin litre fiyatı: 57.20 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL