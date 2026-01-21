Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt dışındaki din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere 100 sözleşmeli din görevlisi alımı yapacağını duyurdu.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, istihdam edilecek din görevlileri, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yurtdışı Teşkilatı bünyesinde 22 farklı ülkede görev yapacak. Alımlar, yapılacak sınav sonucuna göre gerçekleştirilecek.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 4 Şubat tarihine kadar başvurularını tamamlayabilecek. Adayların başvuru süreci, sınav tarihleri, sınavın şekli ve değerlendirme kriterlerine ilişkin tüm ayrıntılar Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesi (https://www.diyanet.gov.tr/tr-TR) üzerinden ilan edilecek.

Yurt dışında din hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesini amaçlayan alımın, özellikle Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı ülkelerdeki dini rehberlik ve eğitim faaliyetlerine katkı sağlaması hedefleniyor.