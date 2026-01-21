Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş–Adana kara yolunda ilerleyen kamyonet, henüz belirlenemeyen bir sebeple önünde seyreden yakıt tankerine arkadan çarptı. Şiddetli çarpma sonucu kamyonet sürücüsü araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü dikkatli bir çalışmayla bulunduğu yerden kurtardı.

Kazada biri ağır olmak üzere toplam 2 kişi yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.