2026 Kurban Bayramı Hangi Gün Başlıyor?

Diyanet’in 2026 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlıyor. Bayram, toplam 4 gün sürecek.

2026 Kurban Bayramı Gün Gün Takvim

26 Mayıs 2026 Salı – Arefe Günü

27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Gün

28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Gün

29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Gün

30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Gün

2026 Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak?

Resmi takvime göre Kurban Bayramı tatili, arefe günü yarım gün + 4 gün bayram olmak üzere toplam 4,5 gün sürecek.

Ancak pazartesi gününün idari izin kapsamına alınması halinde, bayram tatili 9 güne kadar uzayabilecek. Tatilin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin kararın ilerleyen aylarda açıklanması bekleniyor.

2026 Ramazan Bayramı Ne Zaman?

2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak ve 19 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Ramazan Bayramı ise mart ayında idrak edilecek.

2026 Ramazan Bayramı Takvimi