2026 Kurban Bayramı Hangi Gün Başlıyor?
Diyanet’in 2026 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlıyor. Bayram, toplam 4 gün sürecek.
2026 Kurban Bayramı Gün Gün Takvim
-
26 Mayıs 2026 Salı – Arefe Günü
-
27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Gün
-
28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Gün
-
29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Gün
-
30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Gün
2026 Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak?
Resmi takvime göre Kurban Bayramı tatili, arefe günü yarım gün + 4 gün bayram olmak üzere toplam 4,5 gün sürecek.
Ancak pazartesi gününün idari izin kapsamına alınması halinde, bayram tatili 9 güne kadar uzayabilecek. Tatilin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin kararın ilerleyen aylarda açıklanması bekleniyor.
2026 Ramazan Bayramı Ne Zaman?
2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak ve 19 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Ramazan Bayramı ise mart ayında idrak edilecek.
2026 Ramazan Bayramı Takvimi
-
19 Mart 2026 Perşembe – Arefe Günü
-
20 Mart 2026 Cuma – Ramazan Bayramı 1. Gün
-
21 Mart 2026 Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Gün
-
22 Mart 2026 Pazar – Ramazan Bayramı 3. Gün