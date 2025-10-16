2025 yılı Eylül ayında Türkiye genelinde konut satışları yükseliş trendini sürdürdü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, konut satışları eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,9 artarak 150 bin 657'ye ulaştı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki yüksek satış rakamları dikkat çekerken, bazı illerde özellikle deprem bölgesinde düşük satış rakamları bölgesel farklılıkları bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye’nin en büyük üç ili toplamda yaklaşık 46 bin konut satışı ile ülke genelindeki satışların %30’dan fazlasını oluşturdu. Aylık bazda en çok artış yaşanan il İstanbul oldu.

Türkiye’nin üç büyük ili olan İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut satışları şöyle gerçekleşti:

İstanbul: 24 bin 119

Ankara: 13 bin 417

İzmir: 8 bin 544

Eylülde en az konut satışının yaşandığı iller ise şöyle sıralandı:

Bayburt : 117 konut

Tunceli: 142 konut

Bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, deprem bölgelerinde konut fiyatlarının ve konut satışlarının sınırlı arttığı, iç göç alan büyük şehirlerde ise fiyat artışının hızlandığı görülmektedir. Kahramanmaraş da en düşük yıllık artışa sahip iller arasında yerini aldı.