Üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artırmak ve bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlenen İŞKUR Gençlik Programı, kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerinin hem teorik hem de pratik eğitimlerinin geliştirilmesini hedefliyor. devlet üniversiteleriyle iş birliği içerisinde

Programdan, devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilecek. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri bu programdan faydalanamayacak.

Başvuru yapacak adaylarda örgün eğitimde aktif öğrenci statüsünde bulunmak, aile gelirinin 3 asgari ücretin altında olması gibi kriterler aranıyor.

İş arama, finansal okuryazarlık, cv hazırlama, mülakat teknikleri gibi iş gücü piyasasında gerekli olan beceri eğitimleri verilmektedir.

Öğrenciler, program kapsamında haftada en az 1, en fazla ise 3 gün işbaşı yaparak günlük 1083 lira cep harçlığı alıyor ve genel sağlık sigortası ve iş kazası/meslek hastalığı sigortaları İŞKUR tarafından karşılanıyor. Ayrıca öğrencilerin, sigortalı bir işte çalışmalarının önünde herhangi bir engel de bulunmuyor.

Programın detaylarına İŞKUR Gençlik Platformu, İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden veya "genclik.iskur.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.