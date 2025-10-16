Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan "Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı"nın kurulmasına ilişkin kararnameyle afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş hali hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesini takip ve koordine edecek bir başkanlık kurulacak.

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde, ilgili bakanlıkları Cumhurbaşkanlığı temsil edecek.

Talep edilen kaynak ve imkanların yönlendirilmesi Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda yürütülecek.

Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı, bilgi akışını sağlayacak ve verilen görevleri yerine getirecek.

Ayrıca, 17 bakanlıkta merkez teşkilatlarında “Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı” kadrosu kuruldu. Bu düzenlemeyle kriz anlarında daha hızlı ve merkezi bir koordinasyon hedefleniyor.