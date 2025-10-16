Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi’nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin açılan davada 28 Aralık 2024'te karar açıklanmıştı.

"İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan Narin’in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran'a "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası, Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Yüksel Güran, Salim Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında verilen hapis cezası kararını hukuka uygun bulmuştu.

Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Sanık Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz, yaptığı yazılı açıklamayla davadan çekildiğini duyurdu.

Eryılmaz, kararıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün, sadece bir vekillik görevinden değil, inancımın ve meslek onurumun sınandığı ağır bir yükten çekiliyorum. Narin Güran davasında, en zorlu anlarda savunmasını üstlendiğim Nevzat Bahtiyar’ın avukatlığını artık taşıyamayacağım vicdani bir sorumlulukla bırakıyorum.

...Bardağı taşıran son damla, bizzat o avukata ait olduğu iddia edilen ve ‘Narin’i Nevzat öldürdü’ dediği bir ses kaydının varlığı olmuştur. Bir savunmanın temelini oluşturan güven, kendi yol arkadaşımız tarafından dinamitlenmiştir”

Eryılmaz açıklamasını "Savunduğunuz kişinin masumiyetine dair şüphe bizzat ortağınız tarafından dile getiriliyorsa, o savaşta daha fazla kalınamaz..... Bu, bir pes ediş değil; hakikate, meslek ve şahsi onuruma olan saygımın gereğidir.” sözleriyle tamamladı.