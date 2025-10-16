ABD Hükümet Krizi Ekonomik Verileri Durdurdu

ABD'de federal hükümetin kapalı kalması nedeniyle enflasyon ve istihdam gibi kritik veriler açıklanamıyor. Bu durum, yatırımcıların piyasa beklentilerini netleştirmesini zorlaştırıyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, kapanmanın ekonomiye günlük 15 milyar dolara kadar maliyet oluşturduğunu belirtti. Ayrıca, Eylül ayı TÜFE verisinin 24 Ekim'de açıklanması bekleniyor.

Trump’tan Çin’e Sert Mesajlar

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in ABD’den soya fasulyesi alımını kasıtlı olarak durdurduğunu söyleyerek, bunu “ekonomik düşmanlık” olarak nitelendirdi. Ayrıca, Çin ile yapılan yemeklik yağ ticaretinin sonlandırılabileceğini açıkladı.

Bu açıklamalar, Çin'in nadir toprak elementleri ihracatına kısıtlama getirmesinin ardından geldi. ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, bu hamleyi “küresel tedarik zincirlerini kontrol etme girişimi” olarak yorumladı.

Altın Fiyatı Rekor Seviyeye Ulaştı

Jeopolitik risklerin artması ve Fed’in faiz indirimi beklentileriyle ons altın 4.242,12 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Şu sıralarda 4.210 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Özetle;

ABD’de hükümetin kapanması verileri geciktiriyor.

Trump, Çin'e karşı sert adımlar planlıyor.

Altın rekor kırdı: 4.242 dolar.

Borsalarda teknoloji ve banka hisseleri yükseldi.

Avrupa'da siyasi ve ekonomik riskler sürüyor.

Piyasalarda Ne Bekleniyor?

Uzmanlar, Fed’in faiz indirimi ihtimalinin arttığını, ancak hükümetin kapalı kalmasının ekonomide “görünmez bir fren” oluşturduğunu belirtiyor. Küresel piyasalar, ABD-Çin hattındaki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor.