“Milletimizin Emanetine Sahip Çıkıyoruz”

Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın Meclis çalışmalarını yoğun bir tempoyla sürdürdüğünü belirterek, muhalefetin tavrına rağmen milletin emanetini korumaya devam ettiklerini vurguladı. CHP’ye yönelik eleştirilerinde, belediyelerde yaşanan yönetim sorunlarına dikkat çekti.

Emeklilere Yeni Düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükselmesini öngören düzenlemenin Genel Kurul’da görüşülmeye başlandığını hatırlattı.

“Bugün en düşük emekli aylığı asgari ücretin yüzde 70’ini aşmıştır” diyen Erdoğan, emeklilerin yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını ve sosyal konut projeleriyle çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi.

“Emeklimizi Asla Yalnız Bırakmayacağız”

Erdoğan, bugüne kadar emeklileri ihmal etmediklerini vurgulayarak, deprem harcamalarının azalması ve enflasyonun düşmesiyle birlikte daha fazla kaynağın vatandaşlara ayrılacağını ifade etti.

Gençlere Müjde: Burs, Kredi ve İstihdam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burs ve kredi miktarlarının artırıldığını açıkladı. Lisans öğrencileri için 4 bin, yüksek lisans için 8 bin, doktora için 12 bin liraya çıkarılan desteklerin yanı sıra, Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı ile 3 yılda 3 milyondan fazla gencin istihdama kazandırılacağını duyurdu.

Suriye Mesajı: “Ayrılıkçı Yapıya İzin Vermeyiz”

Suriye’deki gelişmelere değinen Erdoğan, SDG’nin mutabakata uymadığını belirterek Türkiye’nin, güney sınırlarında güvenliğini tehdit edecek hiçbir yapıya rıza göstermeyeceğini yineledi.

“Türkiye olarak en başından itibaren toprak bütünlüğü korunmuş tek bir Suriye Devleti’ni savunduk” dedi.

Bayrağa Saldırıya Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırıya ilişkin, “Bayrağımıza uzanan o kirli elleri muhakkak bulacak, bunun hesabını o hainlerden mutlaka soracağız” ifadelerini kullandı.

“Kürt Kardeşlerimizle Terör Örgütünü Ayırıyoruz”

Erdoğan, Suriye’deki Kürtlerin Türkiye için kardeş olduğunu vurgulayarak, terör örgütleriyle Kürt halkının kesinlikle ayrılması gerektiğini söyledi.

“Terör örgütü ayrıdır, benim Kürt kardeşlerim ayrıdır” sözleriyle bu duruşu net şekilde ifade etti.

Trump’la Görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesine de değinerek, DEAŞ’la mücadele başta olmak üzere Suriye’nin güvenliğine dair konuların ele alındığını söyledi.