Görgel mesajında, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenleri tekrar rahmetle yad ettiklerini belirterek, yaşanan büyük felaketin insanlar arasındaki dayanışma ruhunun ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösterdiğini aktardı.

Devletin gücü ve milletin iradesi sayesinde Kahramanmaraş'ın bugün küllerinden yeniden doğduğunu ifade eden Görgel, 6 Şubat 2023'te yaşanan büyük felaketin acısı ilk günkü gibi tazeliğini koruduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde şehirde yürütülen yeniden inşa ve ihya çalışmaları kararlılıkla sürdüğüne işaret eden Görgel, şehrin her geçen gün daha güçlü bir şekilde ayağa kalktığını hatırlatarak şunları kaydetti: