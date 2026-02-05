Basın buluşmasında konuşan Bakan Kurum şunları söyledi:

“Deprem sonrası yürütülen yeniden inşa çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Umudumuz acımızdan büyük olmalı anlayışıyla hareket ediyoruz. Bugün bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı yeniden inşa ediyoruz. Bölgenin demografik yapısı, iklim şartları ve ihtiyaçları doğrultusunda kapsamlı bir planlama ortaya koyduk.



11 ilde, 4 bin 333 köyde, 174 ayrı alanda toplam 3 bin 481 şantiye kurduk. Yeniden inşa sürecini büyük bir özveriyle yürütüyoruz. Saatte 23, günde 550 konut inşa ediyoruz. Milletimizin desteğiyle emsalsiz bir yeniden inşa sürecine hep birlikte imza attık ve bu süreçte 455 bin konutu hak sahiplerine teslim ettik.



Depremden etkilenen illerimizde yürüttüğümüz inşa ve restorasyon çalışmalarını, tarihi ve kültürel mirasımızı koruma hassasiyetiyle sürdürüyoruz. Şehir meydanları kent kimliğinin önemli bir unsurudur. Bu kapsamda her şehirde meydanlar inşa ediyor, park ve bahçeleriyle birlikte güvenli ve huzurlu yaşam alanlarını projelerimize dahil ediyoruz.



Kahramanmaraş genelinde bugüne kadar 93 bin 500 konut ve iş yerini tamamladık. Ebrar Sitesi’nin yerine inşa edilen Anka Konutları ile Azerbaycan Devleti’nin desteğiyle hayata geçirilen Azerbaycan Mahallesi’nde yaşam başladı. Ayrıca Tarihi Kapalı Çarşı ile Demirciler ve Kasaplar Çarşısı’nı aslına uygun şekilde restore ederek yeniden hizmete sunduk” dedi.