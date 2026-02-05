Depremin ilk gününden itibaren sanayi bölgeleri ve esnafla birlikte sahada olduklarını belirten Buluntu, organize sanayi bölgelerindeki işletmelerin büyük bölümünün yeniden faaliyete geçtiğini vurguladı. Üretimin devam etmesinin kentin ekonomik toparlanması açısından hayati öneme sahip olduğunu ifade eden Buluntu, sanayicilerin ve esnafın tüm zorluklara rağmen üretimden kopmadığını dile getirdi.

Kahramanmaraş’ın tekstil ve çelik mutfak eşyaları sektörlerinde Türkiye genelindeki güçlü konumunu koruduğunu aktaran Buluntu, kentin artık teknoloji, dijital dönüşüm ve yeşil üretim odaklı yeni bir kalkınma sürecine girdiğini söyledi. Bu dönüşümün, Kahramanmaraş sanayisinin rekabet gücünü artıracağını belirten Buluntu, çevreye duyarlı ve katma değerli üretimin öncelik haline geldiğini kaydetti.

Savunma sanayi yatırımlarının da bu dönüşüm sürecinin önemli bir parçası olacağını ifade eden Buluntu, söz konusu yatırımların katma değerli üretimi artırarak şehrin ekonomik geleceğine yön vereceğini dile getirdi.

Depremlerde yaşanan acıların hiçbir zaman unutulmayacağını vurgulayan KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş’ın birlik ve beraberlik içinde, geçmişte olduğu gibi bugün de daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağını sözlerine ekledi.