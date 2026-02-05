Seçim sürecinde güç birliğinin önemine vurgu yapan taraflar, daha güçlü ve ortak bir oda yönetimi hedefiyle hareket edeceklerini ifade etti. Başkan adayı Davut Akdere, destek kararından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Durdu Mehmet Kurt’un sergilediği tutumu olgunluk ve fedakârlık örneği olarak değerlendirdi.

Bu birlikteliğin oda çatısı altında birlik, beraberlik ve dayanışmanın somut bir göstergesi olduğunu belirten Akdere, kişisel hırslardan uzak, esnafın ortak geleceğini önceleyen bir anlayışla çalışacaklarını kaydetti.

Başkan adayı Durdu Mehmet Kurt ise birlikten kuvvet doğduğunu vurgulayarak, Davut Akdere ile doğru bir karar aldıklarını söyledi. Kurt, fırıncı esnafına yönelik projeleri birlikte hayata geçireceklerini ifade ederek, seçim sürecinin tüm esnafa hayırlı olmasını diledi.