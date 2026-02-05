İş dünyası ile sigorta sektörünün temsilcilerini bir araya getiren panelde; deprem sonrası süreçte sigortacılık uygulamaları, sanayi ve ticaretin karşılaştığı riskler, zorunlu deprem sigortası (DASK), üretim ve sanayi tesislerinin sigortalanması ile geleceğe yönelik risk yönetimi konuları ele alındı.

Kamu ve Özel Sektör Temsilcileri Panelde Bir Araya Geldi

KMTSO Meclis Salonu’nda düzenlenen panele; KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Menteş, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkan Vekili Ahmet Yaşar, TSB Yönetim Kurulu Üyesi Erol Öztürkoğlu, DASK Yönetim Kurulu Başkanı Hande Akın, TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı ile DASK Genel Sekreteri Balkır Demirkan katıldı. Panelin moderatörlüğünü ise NTV Bakış programı sunucusu Noyan Doğan üstlendi.

Buluntu: “Sigortacılık, Afetlere Karşı Dayanıklılığın Temel Unsurlarından Biri”

Panelde konuşan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, 6 Şubat depremlerinin Kahramanmaraş ve bölge ekonomisi üzerindeki etkilerine dikkat çekerek; sigortacılık sisteminin afetlere karşı dayanıklılığın artırılmasında hayati bir rol üstlendiğini vurguladı. Buluntu, iş dünyasının yaşadığı tecrübelerin doğru analiz edilmesinin ve sigorta mekanizmalarının bu doğrultuda güçlendirilmesinin önemine değindi.





Sigorta Hasar Süreçleri ve İş Birliği Vurgusu

Panelde; deprem sonrası sigorta hasar süreçleri, risk primleri, sanayi ve ticari işletmelerin sigortalanmasında karşılaşılan sorunlar ile kamu–özel sektör iş birliğinin önemi kapsamlı şekilde değerlendirildi. Katılımcılar, Kahramanmaraş özelinde yaşanan deneyimlerin, Türkiye genelinde afetlere karşı daha güçlü ve sürdürülebilir bir sigortacılık yapısının oluşturulmasına katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Program, soru-cevap bölümü ve karşılıklı değerlendirmelerin ardından sona erdi.