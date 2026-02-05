Yürütülen çalışmalarda; Andırın, Afşin, Elbistan, Onikişubat ve Göksun ilçelerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 7 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 1 adet pala ile yüzlerce tabanca ve av tüfeği mühimmatı muhafaza altına alındı.

Aranan şahıslara yönelik yürütülen operasyonlarda 305 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Çeşitli suçlardan aranan 31 şahıs tutuklanırken, 5 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Onikişubat ilçesinde, “Kamu Yararına Tahsis Edilen Eşya Hakkında Hırsızlık” ve “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçlarından 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalanarak tutuklandı. Afşin ilçesinde ise “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı ile resmi belgede sahtecilik suçlarından şüpheliler gözaltına alındı. Operasyonlarda; lahit parçaları, mezar taşı ve kitabe parçaları, mimari yapı unsurları, ezme ve öğütme taşları ile şase numarası silinmiş bir motosiklet ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında ise, DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan bir şahıs yakalanarak tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.