Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, deprem sonrası kenti yeniden ayağa kaldırmaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Afetin ardından arama kurtarma faaliyetleriyle başlayan

sürecin geçici iskan çalışmalarıyla devam ettiğini aktaran Ünlüer, 55 konteyner kentte kurulan 22 bin konteynerde 68 bin vatandaşa barınma hizmeti verildiğini hatırlattı.

Kalıcı konutların tamamlanmasıyla konteyner kentlerden çıkışların hızlandığını ifade eden Ünlüer, konteyner kent sayısının 55’ten 14’e, dolu konteyner sayısının ise yaklaşık 4 bin 800’e düşürüldüğünü söyledi. Depremlerde kent genelinde yaklaşık 7 bin 500 binanın yıkıldığını, 4 bin 434 binanın ise acil yıkım kapsamında kaldırıldığını belirtti.

AFAD’ın ilk andan itibaren tüm imkânlarıyla sahada görev yaptığını vurgulayan Ünlüer, Kahramanmaraş’ta bugüne kadar yaklaşık 12 milyar liralık nakdi yardım yapıldığını kaydetti.

Kentte büyük bir yeniden inşa süreci yürütüldüğünü belirten Ünlüer, 84 bin bağımsız birimin inşasının tamamlanma aşamasına geldiğini, 74 bininin kurasının çekilerek hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi. Eğitim ve sağlık alanında da önemli ilerleme kaydedildiğini ifade eden Ünlüer, yıkılan üç hastanenin yerine beş hastanenin hizmete açıldığını, eğitim altyapısında ise derslik sayısının deprem öncesine göre artacağını dile getirdi.