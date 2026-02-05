Lezita Abalıoğlu, Kahramanmaraş’ta yaklaşık 130 milyon avroluk dev yatırımla entegre piliç üretim tesisi kurarak deprem bölgesinde güçlü bir üretim ekosistemi oluşturmayı hedefliyor. Firma, yem fabrikası, kuluçkahane ve kesimhaneden oluşacak tesislerle kenti piliç üretim ve ihracat üssüne dönüştürmeyi planlıyor.

Türkoğlu ve Dulkadiroğlu'nda Hayata Geçiriliyor

Türkoğlu ve Dulkadiroğlu ilçelerinde hayata geçirilen yatırımın 2026 yılının son çeyreğinde üretime başlaması öngörülürken, ilk etapta günlük 100 bin, ikinci etapta ise 200 bin piliç işleme kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Proje kapsamında yüzlerce yetiştirici desteklenerek binlerce kişiye dolaylı ve doğrudan istihdam sağlanması amaçlanıyor.

Bölge üreticisinden temin edilecek mısır ve buğdayla yem üretimi yapılacak tesis sayesinde yerel tarım da güçlendirilirken, Kahramanmaraş ekonomisine uzun vadeli ve sürdürülebilir katkı sunulacak. Yatırımın hayata geçmesiyle birlikte şehir, yalnızca üretim merkezi değil aynı zamanda Ortadoğu’ya yönelik önemli bir ihracat noktası haline gelecek.

Deprem sonrası yeniden ayağa kalkma sürecindeki Kahramanmaraş için büyük moral kaynağı olan bu dev yatırım, hem sanayi altyapısını güçlendirecek hem de kente yeni bir ekonomik ivme kazandırarak bölgesel kalkınmanın öncü projelerinden biri olarak öne çıkacak.

Deprem Bölgesinde İstihdama Dev Destek

Lezita Abalıoğlu Genel Müdürü Mesut Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem sonrası toparlanma sürecindeki bölgede yeni iş alanları oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Yatırım bölgesinin seçiminde ihracat pazarlarına ve limanlara yakınlık gibi unsurların da etkili olduğunu aktaran Ergül, şöyle devam etti:

"Yaşadığımız talihsiz deprem sonrası bölgedeki kalkınmaya destek olmak, insanlara ekmek kapısı olmak, istihdam sağlamak ve ekonomik kaldıracın bir parçası olmak adına kolları sıvadık. Yüzlerce tedarikçiye, insana ekmek kapısı olmak istiyoruz. Çünkü biz bölgeye gittiğimizde görüyoruz ki insanların barınma ile ilgili sorunları çok kısa bir sürede çözülmüş durumda. Şimdi barınma sorunu çözülen bu vatandaşlarımıza bizim yeni çalışma alanları yaratmamız gerekiyor. Bu sadece sanayicinin, sermayedarın ya da biz yöneticilerin başarabileceği bir vizyon değil. Bölge halkının, yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin bu yatırıma sahip çıkması, burada bir gelecek görmesi bizleri son derece heyecanlandırıyor." Depremin 133. saatinde kendilerini hayata bağlayan gönüllü ile buluştular İçeriği Görüntüle

Lezita Canlı Faaliyetler Üretim Direktörü Onur Karaca da sürdürülebilir bir yatırım için 45-50 bin civciv kapasiteli, yaklaşık 3 bin metrekarelik kümeslerin kurulması gerektiğini, bunun da ortalama 600 bin dolar yatırım gerektirdiğini kaydetti.

Karaca, civciv, yem, veterinerlik hizmetleri ve lojistiğin şirket tarafından, işletme ve işçilik giderlerinin de yetiştiriciler tarafından karşılanacağını dile getiren Karaca, yatırımın yaklaşık 6 yılda kendini amorti etmesinin hesaplandığını söyledi.

Karaca, bu yatırımlara Tarım ve Orman Bakanlığı ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yüzde 60'a varan hibe destekleri sunulduğunu da sözlerine ekledi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar Yatırımı Değerlendirdi

Akpınar yatırımı Kahramanmaraş'ın deprem sonrası kalkınma hedefleri açısından bir fırsat olarak gördüklerini belirtti. Akpınar,

"Ümitliyiz, sevinçliyiz. Halkımız da bu konuda sevinçli. Bu aslında Kahramanmaraş'a sahip çıkma adımıdır. Ben böyle değerlendiriyorum. Yani tekstilde şu anda biz ilk ikide, üçteyiz. Denizli, Bursa ve Kocaeli ile yarışıyoruz. Şimdi kümes hayvancılığı konusunda da aynı yarışa katılmış olacağız. Bu da Kahramanmaraş için çok büyük bir şans olacaktır." diye konuştu.

KMTSO Başkanı Buluntu'dan Açıklamalar

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu da bölgeye yatırımcı çekmek üzere yürüttükleri çalışmalarda Lezita'nın yatırımını referans gösterdiklerini dile getirdi. Buluntu,