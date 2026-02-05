6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Kahramanmaraş’ın geldiği noktayı değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, hem devam eden projelere hem de anma programlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Görgel, deprem şehitlerinin hiçbir zaman unutulmayacağını vurgulayarak, kentin geleceğini daha sağlam temeller üzerine inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.

"Deprem şehitlerimizi her zaman kalbimizde yaşatacağız. Fiziki anlamda şehri güzelleştirirken, bundan sonra daha sağlıklı ve daha dirençli bir Kahramanmaraş kurmak istiyoruz. Türkiye'nin her şehrinin güçlü ve dayanıklı olması en büyük temennimiz," dedi.

Tarihi Kapalı Çarşı Yeniden Hayat Buluyor

Yayın sırasında Tarihi Kapalı Çarşı’dan açıklamalarda bulunan Başkan Görgel, çarşının depremde ağır hasar aldığını hatırlattı. Kapalı Çarşı’nın Kahramanmaraş için taşıdığı öneme dikkat çeken Görgel, restorasyon çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti.

“Burası Türkiye’nin en eski ve en kıymetli kapalı çarşılarından biri. Restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere. Anahtar teslimini 6 Şubat’ta yapacağız. Esnafımızın yerleşmesi ise önümüzdeki ay gerçekleşecek. Kapalı Çarşı, Ulu Camii ve kalemizle birlikte şehrin yeniden canlanmasında kilit rol oynayacak,” ifadelerini kullandı.

Konutlarda Büyük Oranda Tamamlanma Sağlandı

Deprem sonrası yürütülen konut çalışmalarına ilişkin bilgi veren Görgel, hak sahipliği sürecinde önemli bir aşamaya gelindiğini söyledi.

“74 bin hak sahibimizin kuraları çekildi. Toplu konut projelerimizde yüzde 90 seviyesine ulaştık, pek çok vatandaşımız yeni evlerine yerleşti. Rezerv alanlarda çalışmalar devam ediyor. Yaz ayları itibarıyla yüzde 95 ila 100 seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz,” dedi.

6 Şubat’ta Anma Programları ve Kura Çekimi Yapılacak

Başkan Görgel, 6 Şubat’ta hem anma hem de sosyal konutlara ilişkin önemli programların gerçekleştirileceğini belirtti.

“Depremzede hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz. Sosyal konutlarımızın kura çekimini yapacağız. Sabah namazının ardından deprem şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edeceğiz. Pazarcık ve Elbistan’da da anma programlarımız olacak,” diye konuştu.

Altyapıya 20 Milyar TL’lik Dev Yatırım

Kentin altyapısında kapsamlı bir dönüşüm yaşandığını ifade eden Görgel, şu anda 100’ün üzerinde noktada çalışma yürütüldüğünü söyledi.

“Dulkadiroğlu’nun neredeyse tamamında, Onikişubat’ın belirli bölgelerinde, Elbistan ve Pazarcık’ta altyapıyı yeniliyoruz. Kayıp-kaçak oranlarımız yüzde 80’lere ulaşmıştı. Bu yatırımlarla oranı yüzde 20’lere düşürmeyi hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımızın hibeleri ve İller Bankası kredileriyle toplamda yaklaşık 20 milyar TL’lik altyapı yatırımı yapıyoruz. Çalışmalar tamamlandığında, şehrimize neredeyse bir baraj kadar su kazandırmış olacağız,” dedi.

“Deprem Şehitlerimizi Asla Unutmayacağız”

Konuşmasının sonunda belediye binası önünde 12 binden fazla deprem şehidinin isminin yaşatıldığını hatırlatan Başkan Görgel, “Onlar hepimizin ailesi, hepimizin akrabası. Bu şehir onları hiçbir zaman unutmayacak,” sözleriyle açıklamalarını tamamladı.