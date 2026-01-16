Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek akademi hazırlık eğitimleri, Ankara, İstanbul, Erzurum, Aksaray, Kayseri, Gaziantep ve Sivas’ta bulunan eğitim ve uygulama merkezlerinde gerçekleştirilecek. Eğitimler, branşların kontenjan büyüklüğü ve ihtiyaçları dikkate alınarak planlandı.
En Geniş Kontenjan Sınıf Öğretmenliğinde
Toplam 2 bin 816 kontenjan ayrılan sınıf öğretmenliği, hazırlık eğitimlerinin en yaygın yürütüleceği branş oldu. Adaylar; Aksaray, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Ankara ve İstanbul olmak üzere 6 farklı merkezde eğitim alacak.
Özel Eğitim ve Yabancı Diller
-
Özel Eğitim Öğretmenliği: 1.798 kontenjan; Gaziantep, Ankara ve İstanbul’da eğitim.
-
Yabancı Diller: 843 kontenjan; Kayseri ve İstanbul’da eğitim.
Tek Merkezde Eğitim Alacak Branşlar
-
Okul Öncesi Öğretmenliği: Sivas
-
Türkçe, Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Türk Dili ve Edebiyatı: İstanbul
-
Fen Bilimleri, Rehberlik, Matematik, Kimya, Fizik, Biyoloji, Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, Teknoloji Tasarım, Bilişim ve Tiyatro: Ankara
-
MTA Öğretmenliği (Lise): Belirlenen merkezlerde tek noktadan yürütülecek.
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Merkezde
Akademi hazırlık eğitimleri; uygulama temelli, kültürel, dönüşümsel ve yansıtıcı bir yaklaşımla, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli esas alınarak yürütülecek. Bu sayede öğretmen adaylarının mesleki yeterliliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.