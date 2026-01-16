Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek akademi hazırlık eğitimleri, Ankara, İstanbul, Erzurum, Aksaray, Kayseri, Gaziantep ve Sivas’ta bulunan eğitim ve uygulama merkezlerinde gerçekleştirilecek. Eğitimler, branşların kontenjan büyüklüğü ve ihtiyaçları dikkate alınarak planlandı.

En Geniş Kontenjan Sınıf Öğretmenliğinde

Toplam 2 bin 816 kontenjan ayrılan sınıf öğretmenliği, hazırlık eğitimlerinin en yaygın yürütüleceği branş oldu. Adaylar; Aksaray, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Ankara ve İstanbul olmak üzere 6 farklı merkezde eğitim alacak.

Özel Eğitim ve Yabancı Diller

Özel Eğitim Öğretmenliği : 1.798 kontenjan; Gaziantep, Ankara ve İstanbul’da eğitim.

Yabancı Diller: 843 kontenjan; Kayseri ve İstanbul’da eğitim.

Tek Merkezde Eğitim Alacak Branşlar

Okul Öncesi Öğretmenliği : Sivas

Türkçe, Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Türk Dili ve Edebiyatı : İstanbul

Fen Bilimleri, Rehberlik, Matematik, Kimya, Fizik, Biyoloji, Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, Teknoloji Tasarım, Bilişim ve Tiyatro : Ankara

MTA Öğretmenliği (Lise): Belirlenen merkezlerde tek noktadan yürütülecek.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Merkezde

Akademi hazırlık eğitimleri; uygulama temelli, kültürel, dönüşümsel ve yansıtıcı bir yaklaşımla, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli esas alınarak yürütülecek. Bu sayede öğretmen adaylarının mesleki yeterliliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.