15 Mart’ta gerçekleştirilecek olan 2026-TUS 1. Dönem ve 2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavları için adaylar bugünden itibaren başvurularını yapabilecek.

ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, başvuru süreci 5 Şubat tarihine kadar devam edecek. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebileceği gibi, bireysel olarak (ais.osym.gov.tr ) adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de yapabilecek.

TUS, tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimine yerleşebilmesi için kritik bir sınav olma özelliği taşırken; STS Tıp Doktorluğu (ais.osym.gov.tr) sınavı ise yurt dışında tıp eğitimi almış adayların diploma denkliği sürecinde belirleyici rol oynuyor. ÖSYM, adayların başvuru ve sınav takvimini dikkatle takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.