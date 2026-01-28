15 Tatil Uzatıldı mı? Resmi Açıklama Var mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025–2026 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde yarıyıl tatilinin uzatılmasına ilişkin herhangi bir değişiklik veya ek karar bulunmuyor. Sosyal medya ve bazı dijital platformlarda dolaşıma giren “20 Şubat’a kadar tatil” iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıkça görülüyor.

Okullar Ne Zaman Açılıyor? İkinci Dönem Başlangıç Tarihi

MEB takvimine göre:

Birinci dönem, 16 Ocak 2026 Cuma günü karne dağıtımıyla sona erdi.

Yarıyıl tatili iki hafta sürecek şekilde planlandı.

İkinci dönem dersleri 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Bu tarihten itibaren eğitim öğretim süreci normal seyrinde devam edecek.

20 Şubat’a Kadar Okullar Tatil mi?

Hayır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi takvimine göre okullar 20 Şubat’a kadar tatil değil. Tatilin uzatıldığına dair çıkan haberler asılsız ve dezenformasyon içeriklidir.

İkinci Dönem Ara Tatili Ne Zaman?

MEB’in yıllık planlamasına göre ikinci dönem ara tatili:

16 – 20 Mart 2026 tarihleri arasında uygulanacak.

Okullar Ne Zaman Kapanacak?

2025–2026 eğitim öğretim yılı: