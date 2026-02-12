Ramazan ayı 2026 takvimi, yaklaşan günlerle birlikte en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. “2026 Ramazan ne zaman başlıyor?”, “Ramazan Bayramı kaç gün?”, “Bayram tatili 9 gün olur mu?” gibi sorular Google’da üst sıralara yükselirken, detaylar netleşti.

2026 Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor?

Diyanet takvimine göre Ramazan ayı 18 Şubat 2026 Çarşamba akşamı başlayacak.

👉 İlk oruç 19 Şubat 2026 Perşembe günü tutulacak.

On bir ayın sultanı Ramazan boyunca oruç, teravih, fitre ve zekât ibadetleri yerine getirilecek; ayın sonunda ise Ramazan Bayramı coşkusu yaşanacak.

2026 Ramazan Bayramı Tarihleri

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak. Bayram, toplam 3 gün sürecek.

Bayram takvimi şu şekilde:

19 Mart 2026 Perşembe: Ramazan Bayramı Arefesi

20 Mart 2026 Cuma: Ramazan Bayramı 1. Gün

21 Mart 2026 Cumartesi: Ramazan Bayramı 2. Gün

22 Mart 2026 Pazar: Ramazan Bayramı 3. Gün

Bayram Tatili Kaç Gün Olacak? Uzayacak mı?

Bayram tatiline ilişkin en çok aranan soruların başında “Bayram tatili 9 gün olur mu?” geliyor. 2026 takvimi bu soruya net bir yanıt veriyor:

Resmi tatil süresi:

Arefe günü öğleden sonra başlayıp Pazar akşamı sona erecek.

👉 Toplam 3,5 gün resmi tatil

9 gün olma ihtimali:

Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinin Cumartesi–Pazar günlerine denk gelmesi nedeniyle tatilin uzaması ihtimali zayıf görünüyor. Şu ana kadar tatilin uzatılmasına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Öğrenciler İçin Bayram Avantajı

Öğrenciler ve öğretmenler için ise bayram haftası sevindirici bir takvim sunuyor.

📌 Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ikinci ara tatil 16–20 Mart 2026 tarihleri arasında olacak.

Bu durum, hafta sonlarıyla birleştiğinde öğrenciler için toplam 9 günlük bir dinlenme süresi anlamına geliyor.